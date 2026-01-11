musetti sconfitto in finale da bublik 6 7 3 6 tradito dal dolore al braccio ora la finale di doppio con sonego contro khachanov rublev

Lorenzo Musetti si è fermato in finale all'ATP 250 di Hong Kong, sconfitto da Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3, a causa di un dolore al braccio. Il tennista toscano ora si prepara per la finale di doppio insieme a Sonego, contro Khachanov e Rublev. Un risultato che evidenzia la buona forma del giocatore, nonostante l’ostacolo fisico incontrato in questa occasione.

