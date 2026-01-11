Musetti sconfitto in finale da Bublik 6-7 3-6 tradito dal dolore al braccio Ora la finale di doppio con Sonego contro Khachanov-Rublev
Lorenzo Musetti si è fermato in finale all'ATP 250 di Hong Kong, sconfitto da Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3, a causa di un dolore al braccio. Il tennista toscano ora si prepara per la finale di doppio insieme a Sonego, contro Khachanov e Rublev. Un risultato che evidenzia la buona forma del giocatore, nonostante l’ostacolo fisico incontrato in questa occasione.
Si ferma in finale all'Atp 250 di Hong Kong Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è stato battuto in due set dal kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 38. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
