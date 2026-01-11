Lorenzo Musetti si trova ora al quinto posto del ranking mondiale, un risultato importante che segna un nuovo punto di partenza nella sua carriera. Dopo il successo su Andrej Rublev, la sua crescita si manifesta come una storia di determinazione e talento. Questa posizione rappresenta un traguardo significativo, simbolo di continuità e perseveranza nel percorso professionale di un giovane atleta italiano.

Duemila chilometri più a sud del Grande Match la storia si fa bella. La poesia diventa favola sul rovescio di Lorenzo Musetti, salito alla quinta posizione mondiale grazie alla vittoria su Andrej Rublev. L’eco dell’impresa da Hong Kong rimbalza fino a Seul dove gli alieni Sinner e Alcaraz si giocano un’esibizione da milioni di euro come inizio di un altro anno record per l’ Italtennis. Perché Lorenzo è il terzo azzurro dopo Adriano Panatta e Jannik ad arrivare nei Primi Cinque del ranking mondiale (da quando esiste la classifica computerizzata). E lo fa come in una fiaba, battendo in una maratona di due ore e tre quarti (6-7(3), 7-5, 6-4) un ritrovato Rublev. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Musetti quinto, bella storia: "Nuovo punto di partenza"

Lorenzo Musetti fa la storia: batte Rublev ed entra nella top 5 ATP; TRA I GRANDISSIMI! Lorenzo Musetti vince la maratona con Rublev, è in finale a Hong Kong e top5 al mondo!; ATP Hong Kong: Musetti nella storia! Battuto Rublev e top 5 raggiunta; Musetti quinto, bella storia: Nuovo punto di partenza.

