Musetti ko in finale con Bublik a Hong Kong

Lorenzo Musetti si è arreso in finale al torneo ATP di Hong Kong, interrompendo così la possibilità di conquistare il suo primo titolo del 2026. Dopo una partita combattuta, il tennista italiano ha concluso la sfida con Bublik, lasciando spazio a una vittoria dell’avversario. La finale rappresenta un importante momento di esperienza per Musetti, che continuerà a lavorare per migliorare le sue prestazioni nel circuito.

(Adnkronos) – Niente primo titolo del 2026 per Lorenzo Musetti che è stato battuto nella finale del torneo Atp di Hong Kong. Il carrarino, già certo di essere il numero 5 del mondo, è stato superato 7-6 -2), 6-3 dal kazako Aleksandr Bublik. Musetti ha pagato un fastidio al braccio che lo ha condizionato ed .

