Musetti ko in finale a Hong Kong problemi al braccio e super Bublik

Lorenzo Musetti si è fermato in finale all’ATP 250 di Hong Kong, sconfitto dal kazako Alexander Bublik in due set (7-6, 6-3). Il tennista toscano ha affrontato il match con problemi al braccio, che hanno influenzato il suo rendimento. La finale si è disputata in un'ora e 38 minuti, con Bublik che si è imposto conquistando il titolo.

Si ferma in finale all’Atp 250 di Hong Kong Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è stato battuto in due set dal kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-3 in un’ora e 38 minuti di gioco. Una partita equilibrata nella prima parte, poi condizionata dal problema al braccio destro accusato da Musetti dal finale del primo set. Con questa vittoria Bublik si assicura l’ingresso in top 10 per la prima volta in carriera. Musetti, invece, saluta Hong Kong con il nuovo best ranking da n. 5 al mondo. L’appuntamento con la vittoria di un torneo dunque è ancora una volta rimandato, per Lorenzo Musetti, con la settima finale persa consecutivamente dal 23 ottobre 2022, quando battè Matteo Berrettini a Napoli. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Musetti ko in finale a Hong Kong problemi al braccio e super Bublik Leggi anche: Musetti tradito dal dolore al braccio, l’azzurro ko in 2 set. Bublik trionfa a Hong Kong Leggi anche: Tennis: Musetti sconfitta in finale da Bublik a Hong Kong. Determinante il dolore al braccio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Musetti pazzesco, giocherà due finali nello stesso giorno a Honk Kong! Poi sarà numero 5 al mondo; Musetti in finale a Hong Kong e nella top 5 Atp, Rublev ko; Giovedì con Sonego e Cocciaretto: il programma; Musetti ko in finale con Bublik a Hong Kong. Musetti ko in finale a Hong Kong problemi al braccio e super Bublik - L'azzurro che ha appena conquistato la posizione numero 5 del ranking mondiale sconfitto dal kazako: settima finale persa consecutivamente da Lorenzo che non vince un torneo dall'ottobre 2022 ... panorama.it

