Musetti ko in finale a Hong Kong | Bublik vince in due set e nega il titolo all’azzurro

Lorenzo Musetti si è fermato in finale a Hong Kong, dove Alexander Bublik ha conquistato il titolo dell’ATP 250 con un successo in due set (7-6, 6-3). L’azzurro ha disputato una buona partita, ma ha ceduto nei momenti decisivi, lasciando a Bublik la vittoria e il trofeo. La finale ha rappresentato un’altra occasione per Musetti di consolidare la sua crescita nel circuito.

Lorenzo Musetti si ferma sul più bello a Hong Kong. Il tennista azzurro ha perso la finale dell'ATP 250 contro Alexander Bublik, che si è imposto in due set (7-6(2), 6-3), chiudendo il match con maggiore lucidità nei momenti decisivi e negando a Musetti un titolo che avrebbe avuto un peso speciale per il suo avvio di stagione. La finale: equilibrio iniziale, poi la svolta. La partita è partita su binari molto combattuti: Musetti e Bublik hanno tenuto con continuità i propri turni di servizio e il primo set è scivolato fino al tie-break, dove però il kazako è riuscito ad alzare ritmo e precisione, portando a casa il parziale con autorità.

