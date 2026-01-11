Musetti-Bublik streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale Atp Hong Kong

La finale del torneo ATP 250 di Hong Kong tra Musetti e Bublik si svolgerà domenica 11 gennaio alle 8.30 italiane (15.30 locali). Di seguito, le opzioni per seguire in diretta streaming gratis e in chiaro l'incontro, disponibile anche in TV. Ecco tutte le informazioni per assistere all'evento senza abbonamenti o costi aggiuntivi.

Domenica 11 gennaio alle ore 8.30 (le 15.30 locali) si disputerà il match Musetti-Bublik, valevole per la finale del torneo Atp 250 di Hong Kong. Il tennista azzurro, che da lunedì sarà per la prima volta numero 5 del ranking mondiale, nei tre turni precedenti ha sconfitto l’argentino Etcheverry, l’hongkonghese Wong e il russo Rublev, . Potrebbe interessarti:. US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

