Musetti-Bublik oggi in finale a Honk Kong orario e dove vederla in TV | Lorenzo diventa numero 5 al mondo
La finale del torneo ATP 250 di Hong Kong vede Musetti affrontare Bublik. L'incontro si svolgerà oggi, con orario e modalità di visione disponibili per gli appassionati che desiderano seguirlo in TV o in streaming. Con questa vittoria, Lorenzo Musetti si posiziona al quinto posto nel ranking mondiale, confermando il suo crescente ruolo nel circuito internazionale.
Alexander Bublik pronto alla sfida con Musetti: “Sarà una finale davvero difficile” - x.com
Bublik batte l'americano Giron in rimonta per 3-6 6-4 6-2 e conquista la finale ad Hong Kong. C'è solo lui tra Musetti e il primo titolo dal 2022 - facebook.com facebook
