Moviola Inter Napoli | tante polemiche sul contatto Rrahmani-Mkhitaryan | dal contatto in area di rigore alle proteste di Conte

La moviola di Inter Napoli analizza il controverso episodio tra Rrahmani e Mkhitaryan, che ha suscitato numerose discussioni e proteste, tra cui quelle di Antonio Conte. L’episodio, avvenuto in area di rigore, ha acceso il dibattito sulle decisioni arbitrali e le interpretazioni delle azioni di gioco. Un approfondimento obiettivo su quanto accaduto, per comprendere meglio le dinamiche dell’episodio e le conseguenze in campo.

Inter News 24 Moviola Inter Napoli, il contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan scatena le polemiche e la furia di Conte. Il match scudetto tra Inter e Napoli ha subito una scossa sismica al minuto 68, quando l’equilibrio della gara è stato spezzato da un episodio da moviola. Dopo un richiamo della sala VAR, l’arbitro si è diretto al monitor per valutare attentamente le immagini di un contatto sospetto in area azzurra. Il replay del piede di Rrahmani sulla gamba di Mkhitaryan ha tolto ogni dubbio al direttore di gara, che è tornato in campo indicando il dischetto del rigore tra le proteste veementi dei calciatori partenopei. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Inter Napoli: tante polemiche sul contatto Rrahmani-Mkhitaryan: dal contatto in area di rigore alle proteste di Conte Leggi anche: Il Var sul rigore di Napoli-Inter: “Non possiamo levarlo perché c’è un contatto. Non possiamo entrare nell’intensità del contatto” Leggi anche: Napoli-Inter, stop dall’AIA per Mariani e assistenti: il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo non era da rigore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter-Napoli, Rocchi sceglie Doveri: i numeri dell’arbitro del big match; Inter-Bologna, la moviola: Guida impreciso a tratti nel controllo dei singoli episodi. Meglio nel...; Polemiche Lazio e Roma, rigori Inter e Juve: la moviola di Serie A; Faremo ciò che si può fare, Conte ha già preannunciato un sovraccarico di lavoro per i suoi giocatori. Inter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4 - Non è solo una partita: è una sfida di nervi, tattica e ambizione tra le due squadre che hanno ... ilmattino.it

