mostra l' arte del movimento - l' estetica degli sport invernali
Scopri l’eleganza e la grazia degli sport invernali attraverso un’esposizione dedicata alla loro estetica.
L’ARTE DEL MOVIMENTO "L’estetica degli sport invernali in mostra a Milano e a Cortina” VERNISSAGE 28 gennaio h. 18:30 IN MOSTRA dal 29 gennaio al 15 marzo 2026 (mercoledì - sabato h. 16 – 19) Aperture straordinarie domenica 8, 15, 22 febbraio INGRESSO LIBERO Mntn Journal e Manifiesto Blanco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Mostra "L'arte del movimento" - L'estetica degli sport invernali
Leggi anche: Olimpiadi invernali 2026: Milano palcoscenico culturale tra sport e arte
Mostra L'arte del movimento - L'estetica degli sport invernali; L’ARTE DEL MOVIMENTO, L’estetica degli sport invernali in mostra a Milano e a Cortina; Milano: Dancing Lights - Arte contemporanea, Mostre Immersive in Lombardia; Le mostre ‘Must to See’ del 2026: guida alle esposizioni da non perdere.
Mostra "L'arte del movimento" - L'estetica degli sport invernali - L’esposizione sarà aperta gratuitamente al pubblico dal 29 gennaio al 15 marzo 2026 in du ... milanotoday.it
L'Arte del Movimento - Mostra collettiva a Milano e Cortina dedicata all'estetica degli sport invernali attraverso 22 opere di sedici illustratori italiani. itinerarinellarte.it
Elisa Corbetti presenta la mostra d'arte "Recuperarte" L’artista trasforma legno di recupero, soprattutto pallet abbandonati, in opere uniche e originali, dando nuova vita a materiali destinati a diventare rifiuti. Creatività e sostenibilità si uniscono per offrire al p - facebook.com facebook
L'arte magica, inquieta e allegorica di Gennaro Vallifuoco in mostra al Teatro Trianon - Nel foyer "Jesce sole", esposizione di quadri, studi, bozzetti e illustrazioni che testimoniano 30 anni di collaborazione con il maestro Roberto De Simone @TgrRai x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.