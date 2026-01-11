Morto in un incidente aereo il cantante Yeison Jiménez Le sue angosciose parole in un’intervista | Sogno questa maledetta cosa di salire su un aereoplano che si schianta

Il cantante colombiano Yeison Jiménez è deceduto il 10 gennaio in un incidente aereo avvenuto nella zona rurale di Boyacá. A bordo del velivolo, che si è schiantato durante il volo, c'erano sei persone, tutte rimaste vittime dell’incidente. Jiménez, noto per la sua musica, aveva espresso in passato timori riguardo ai voli, rendendo ancora più triste questa tragedia.

Yeison Jiménez, star della musica colombiana, è morto sabato 10 gennaio in un incidente aereo. Il velivolo, precipitato nella zona rurale di Boyacá, in Colombia, trasportava sei persone, tutte decedute. L’incidente – riportano i media locali – è avvenuto intorno alle 15: l’aereo privato era decollato con destinazione Medellín, dove l’artista avrebbe dovuto esibirsi proprio la sera del 10 nel comune di Marinilla. L’incidente si è verificato nella fase di decollo e l’aereo ha preso fuoco dopo l’impatto al suolo. Le autorità stanno indagando. L’artista 34enne lascia tre figli, di 15, 8 anni e un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

