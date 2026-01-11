Morto il malato di cancro murato al rione Salicelle | qui lo stato ha perso

La recente morte di Salvatore Liuzzi, malato di cancro murato nel rione Salicelle, evidenzia le criticità nell’intervento dello Stato. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei cittadini più vulnerabili e sulla responsabilità delle istituzioni locali, in particolare dell’ufficio tecnico comunale di Afragola. È un episodio che richiede un’attenta riflessione sulla gestione e sulla prevenzione di situazioni di rischio all’interno delle comunità.

Tutti noi dovremmo chiedere scusa a Salvatore Liuzzi. Ma più che noi, lo dovrebbero fare le istituzioni afragolesi come il comune di Afragola, nella persona dell'ufficio tecnico comunale. Salvatore Liuzzi, era un pensionato malato di cancro. Abitava al rione Salicelle di Afragola. Quel rione.

