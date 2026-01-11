Morto Bob Weir addio al co-fondatore dei Grateful Dead

È morto Bob Weir, co-fondatore dei Grateful Dead e figura chiave della band. Cantautore e chitarrista statunitense, Weir si è spento a 78 anni a causa di complicazioni polmonari. La famiglia ha confermato che è scomparso serenamente, circondato dai suoi cari, dopo aver lottato con il cancro. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo della musica e dei fan dei Grateful Dead.

E' morto Bob Weir, considerato "l'altro fondatore" dei 'Grateful Dead', insieme a Jerry Garcia. Weir, cantautore e chitarrista statunitense, è scomparso a 78 anni per "complicazioni polmonari", ha comunicato la famiglia con una nota: "Si è spento serenamente, circondato dalle persone a lui più care, dopo aver combattuto con forza il cancro, come solo lui sapeva fare", si legge nel messaggio diffuso sui social. Il musicista, nato e cresciuto a San Francisco, la scorsa estate era tornato sul palco per celebrare i 60 anni di musica al Golden Gate Park nell'area di Haight Ashbury, epicentro della scena hippy psichedelica degli anni '60 della città californiana, di cui i Grateful Dead furono grandi protagonisti insieme ad altri nomi come Jefferson Airplane e Janis Joplin.

