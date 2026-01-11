Morta la mamma del collaboratore di giustizia Ciccio e' Brezza

È venuta a mancare Rosa Donciglio, madre di Francesco Zagaria, noto come Ciccio e' Brezza. La donna si è spenta all’età di 84 anni. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione per la famiglia e i conoscenti, nel rispetto della memoria di una persona che ha lasciato un segno nelle vite di molti.

