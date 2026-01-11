Morta la mamma del collaboratore di giustizia Ciccio e' Brezza
È venuta a mancare Rosa Donciglio, madre di Francesco Zagaria, noto come Ciccio e' Brezza. La donna si è spenta all’età di 84 anni. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione per la famiglia e i conoscenti, nel rispetto della memoria di una persona che ha lasciato un segno nelle vite di molti.
Si è spenta all'età di 84 anni Rosa Donciglio, madre del pentito Francesco Zagaria alias Ciccio e' Brezza. Figura di rilievo del clan dei Casalesi, che ha scelto di collaborare con la giustizia a partire dal 2019Le esequie della compianta madre del collaboratore di giustizia avranno luogo oggi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
