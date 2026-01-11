Moriero, ex calciatore dell’Inter, riflette sulla sfida scudetto tra il passato nerazzurro e l’attuale rapporto con Conte, sottolineando l’equilibrio tra passione e obiettività. In questa analisi, vengono approfonditi i punti di forza della squadra e il legame personale con il tecnico, offrendo una prospettiva autentica sulla stagione dell’Inter. Un’analisi sobria e precisa, utile per comprendere le dinamiche di un campionato ancora aperto.

Inter News 24 Moriero, ex ala nerazzurra, analizza la sfida scudetto tra il passato a Milano e il legame con il tecnico azzurro. Per Francesco Moriero, la sfida di questa sera tra Inter e Napoli rappresenta un vero e proprio incrocio di sentimenti. Intervistato da Il Mattino, l'ex calciatore ha descritto le due realtà come «due pezzi di cuore», legati a momenti indelebili della sua carriera e della sua vita privata. Da una parte il club che lo ha consacrato nel grande calcio, dall'altra l'amicizia profonda con Antonio Conte, definita un legame fraterno nato fin dai tempi di Lecce. Per Moriero, il tecnico leccese resta una garanzia assoluta: «Inutile girarci troppo attorno.

Moriero e il derby del cuore: «Inter al top, ma Conte è un fratello»

