Monteforte in festa | magia e integrazione per salutare le feste

Monteforte Irpino si prepara a concludere le festività con un evento che valorizza la comunità e la tradizione. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, intende favorire momenti di incontro e condivisione, mantenendo vivo lo spirito natalizio. Un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e celebrare insieme il senso di integrazione del paese durante le festività invernali.

È ancora tempo di festa, magia, incontri e integrazione a Monteforte Irpino. Il sipario sugli eventi natalizi organizzati dall'amministrazione guidata dal sindaco Fabio Siricio, con la giunta che ha provveduto ad illuminare il paese nel periodo delle vacanze invernali con le proprie indennità.

