Monsignor Accrocca ad Assisi Mastella | anni di collaborazione e risultati

Il sindaco Mastella saluta Monsignor Accrocca, che si appresta a assumere la guida della Diocesi di Assisi. Ricorda con stima gli anni di collaborazione e i risultati raggiunti insieme per Benevento, sottolineando l’importanza di un rapporto basato su impegno e concretezza. Un saluto che riflette il valore di un percorso condiviso, nel rispetto delle rispettive responsabilità e del bene comune.

Il sindaco Mastella saluta Monsignor Accrocca, in partenza per guidare la Diocesi di Assisi, ricordando anni di collaborazione e risultati concreti per Benevento. "Monsignor Felice Accrocca si accinge a guidare la Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Leone XIV lo ha scelto per guidare uno degli epicentri mondiali della spiritualità cattolica, lì dove le orme di San Francesco sono eternate nello spirito anzitutto e nell'incredibile bellezza artistica della Basilica di Assisi". Così il sindaco Mastella in una nota giunta ieri in redazione. "Il rammarico sincero perché lascia Benevento è superato per me dal rallegramento per la levatura dell incarico che attende Monsignor Accrocca, peraltro geniale studioso del Francescanesimo", Prosegue il primo cittadino di Benevento.

