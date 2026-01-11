Modena celebra Sant' Antonio le bancarelle invadono il centro per un sabato di festa

Il 17 gennaio, Modena si anima con la Festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali. Durante questa giornata, il centro storico si riempie di bancarelle che offrono prodotti tradizionali, degustazioni e dolci tipici. Un’occasione per vivere le tradizioni locali in un’atmosfera di festa e convivialità, nel rispetto delle radici culturali della città.

Il 17 gennaio di ogni anno a Modena viene celebrata la Festa di S. Antonio Abate, protettore degli animali, con le tradizionali bancarelle per la vendita di prodotti extralimentari, degustazioni di prodotti tipici, piadine, zucchero filato, frutta caramellata e tanto altro ancora.Saranno presenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Modena, da lunedì 12 gennaio rastrelliere e porta biciclette si spostano per le fiere di Sant'Antonio e San Geminiano; Festival enogastronomici, eventi e sagre del weekend dal 9 al 12 gennaio; Mostre, teatro e feste di piazza: guida agli appuntamenti del weekend.

Fiera di Sant’Antonio, oltre 400 ambulanti - Come da tradizione, ieri la Fiera di Sant’Antonio ha trasformato il centro storico di Modena in un animato mercato all’aperto Modena, 18 gennaio 2025 - ilrestodelcarlino.it

Sant’Antonio Abate, celebrazioni in Toscana e curiosità sulla festa del patrono degli animali - Firenze, 17 gennaio 2024 – Le tradizioni e l’amore per gli animali si incontrano con la fede ogni anno il 17 gennaio, giorno in cui si celebra Sant’Antonio Abate, secondo la tradizione cristiana primo ... lanazione.it

