Mississippi 24 enne stermina famiglia

Un giovane di 24 anni ha causato la morte di sei persone, tra cui quattro membri della sua famiglia, in diverse località della zona rurale di Cedarbluff, Mississippi. L’evento si è verificato nella contea di Clay, vicino a West Point, suscitando preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni e sui dettagli di quanto accaduto.

3.41 Un 24enne ha ucciso sei persone,tra cui 4 familiari, in tre diversi luoghi in Mississippi, nella zona rurale di Cedarbluff, nella contea di Clay, vicino a West Point. Daricka M. Moore,arrestato dalla polizia, ha ucciso la cugina di secondo grado di 7 anni,il padre Glenn Moore,67 anni,il fratello Quinton di 33 e lo zio Willie Ed Guines,55 anni. Moore ha poi fatto irruzione in una piccola chiesa locale, l'Apostolic Church of The Lord Jesus, uccidendo il pastore Barry Brad e suo fratello Samuel.

