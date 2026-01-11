In questa intervista, Spalletti commenta le caratteristiche di Miretti, sottolineando che, pur avendo margini di miglioramento, il giovane centrocampista rappresenta una risorsa utile per la sua squadra. La sua analisi evidenzia aspetti tecnici e tattici, offrendo uno sguardo equilibrato sul ruolo del giocatore nel contesto attuale. Una valutazione che aiuta a comprendere il potenziale e le esigenze di sviluppo di Miretti nel suo percorso professionale.

Miretti secondo Spalletti: «Gli manca un po’ di scocca ma è un calciatore che a noi fa comodo perché.». Le parole del tecnico bianconero. Nella conferenza di vigilia di Juve Cremonese Luciano Spalletti ha parlato così di Fabio Miretti. MIRETTI – «Il papà di Miretti se ha un figlio così professionista, intelligente, per bene.Poi ci fanno anche comodo queste cose. La penso come lui: Miretti è un calciatore che a noi fa molto comodo, ha possibilità di crescita, ha un bel motore, gli mancherebbe un po’ di scocca ma i contrasti li fa ugualmente perché ti viene a picchiare addosso. Io non ho chiesto niente soprattutto a centrocampo quindi mi stan bene i centrocampisti che ho. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miretti secondo Spalletti: «Gli manca un po’ di scocca ma è un calciatore che a noi fa comodo perché…» – VIDEO

