Miramari applaude i suoi | Sofferto ma pari giusto

Dopo un difficile match nel freddo del Benelli, Miramari si presenta con un punto guadagnato, considerato un risultato equo. La squadra ha dimostrato impegno e tenacia, portando a casa un pari che riflette gli sforzi compiuti. Un risultato che, nonostante le difficoltà, lascia il club soddisfatto per l’atteggiamento mostrato durante il derby.

Con un ottimo punto guadagnato nel gelo del Benelli, non può che essere un Miramari soddisfatto quello a fine derby. "Abbiamo disputato una partita ordinata – spiega il tecnico dei galletti –. La qualità del Ravenna ci ha messo in difficoltà, sono una squadra molto ben organizzata e con grandi giocatori. Siamo venuti qui sapendo che ci sarebbe stato da soffrire per uscire da questo campo indenni, ma direi che l’abbiamo fatto molto bene. Tutto sommato, se guardiamo le occasioni non credo ci sia stata troppa differenza e credo che il pareggio finale sia il risultato più giusto". La qualità dell’avversario ha fatto il suo, ma i biancorossi non si sono persi d’animo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

