Minori stranieri non accompagnati l’Sos dei Comuni | I rimborsi ci sono ma tutti gli extra costi gravano su di noi

I Comuni italiani evidenziano ancora difficoltà nella gestione dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nonostante siano stati avviati i rimborsi previsti. Tuttavia, gli enti locali segnalano che i costi aggiuntivi non sono coperti completamente, gravando sulle risorse comunali. La questione rimane aperta, con la necessità di trovare soluzioni più adeguate per garantire un’accoglienza efficace e sostenibile.

Milano – In via di risoluzione il nodo dei rimborsi ai Comuni per la gestione dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Msna), ma ancora molte criticità restano sulle spalle degli enti locali. La vicenda dei rimborsi era iniziata a giugno scorso, quando gli assessori ai servizi sociali della maggior parate dei capoluoghi lombardi (capofila Bergamo, con Brescia, Pavia, Milano, Monza, Varese, Lecco, Cremona, Mantova e Lodi) avevano segnalato le preoccupazioni per la tenuta dei conti, visto che una circolare ministeriale aveva cambiato retroattivamente le regole del Fondo e dei suoi contributi alle spese già sostenute dai Comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

