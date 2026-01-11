Minorenne all’ospedale dopo l’aggressione a Grosseto

Un minorenne è stato trasportato in ospedale dopo un’aggressione avvenuta ieri sera a Grosseto, in via Mazzini. L’episodio si è verificato intorno alle 21:20 e ha richiesto l’intervento del 118. La situazione è attualmente sotto controllo e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

GROSSETO – Ancora sangue e violenza nel cuore di Grosseto. Erano le 21,20 di ieri sera (11 gennaio) quando il centralino dell'emergenza 118 dell' Asl Toscana Sud Est è stato attivato per una brutale aggressione avvenuta in via Mazzini, a pochi passi dal centro storico. Ad avere la peggio è stato un minorenne, rimasto a terra con una ferita traumatica che ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori. Sul posto sono confluite a sirene spiegate l'automedica di Grosseto e un'ambulanza Blsd della Misericordia. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure sul marciapiede per stabilizzare il giovane, ne hanno disposto il trasferimento d'urgenza verso il pronto soccorso dell'ospedale Misericordia in codice rosso, a testimonianza della gravità delle lesioni riportate durante lo scontro.

