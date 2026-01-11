Minneapolis Dipartimento di sicurezza nazionale pubblica nuovo video | le immagini prima dell’uccisione di Good

Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha reso pubbliche immagini registrate prima dell’incidente che ha portato alla morte di Renee Good, una donna di 37 anni, a Minneapolis. Il video, pubblicato su X, mostra i tre minuti e 30 secondi precedenti l’evento, fornendo elementi utili per comprendere meglio le circostanze dell’accaduto.

(Adnkronos) – Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale (Dhs) statunitense ha pubblicato su X un nuovo video con immagini relative ai tre minuti e 30 secondi precedenti l'uccisione della 37enne Renee Good a Minneapolis, nel Minnesota. Nel riferirne, la Cnn sottolinea che il video è stato girato a un'altezza superiore a quella del livello della strada.

Trump, l’omicidio di Minneapolis e la «guerra civile a bassa intensità» - Dall'insediamento alla Casa Bianca, l'amministrazione Trump ha trasformato l'ICE, l'agenzia federale responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione in un esercito da 75 ... vita.it

Sky tg24. . Centinaia di persone hanno marciato nel centro di Minneapolis dopo l'uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, da parte di un agente dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) mercoledì 7 gennaio. Il Dipartimento della Sicurezza Interna (D - facebook.com facebook

Il momento in cui il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, manda a fan@ulo gli agenti dell'Ice (dipartimento anti-immigrati), che hanno uc@iso a sangue freddo una donna di 37 anni. La vittima si chiamava Renee Nicole Good, una poetessa, cresciuta nel Colora x.com

