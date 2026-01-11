Milano si riprende dopo la vittoria in Champions League, battendo Perugia 3-0 in campionato. Egonu e Piva si distinguono con prestazioni positive, contribuendo al successo della squadra. Con questa vittoria, Milano centra la sua terza vittoria consecutiva e la quattordicesima stagionale, consolidando la posizione in classifica. La partita conferma la crescita delle lombarde e il momento positivo del team.

Milano ha travolto Perugia con un perentorio 3-0 (25-18; 25-19; 25-19) nell’incontro valida per la diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile e infilando così la terza vittoria consecutiva, la quattordicesima stagionale in campionato. La formazione meneghina ha rialzato la testa dopo aver perso al tie-break contro l’Eczacibasi Istanbul in Champions League e si è issata al terzo posto in classifica generale, superando Chieri di un paio di punti e portandosi a sei lunghezze dalla seconda piazza occupata da Scandicci, mentre la capolista Conegliano è distante otto punti. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno avuto vita relativamente facile di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, operando l’allungo risolutivo già nelle battute iniziali dei primi due set e poi uscendo alla meglio nel braccio di ferro che a animato la prima metà del terzo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano si rialza dopo la Champions League: Egonu e Piva in spolvero, Perugia ko e sorpasso in classifica

Leggi anche: Volley femminile, Milano rialza la testa ed è corsara in Serie A1: Egonu sostituita, Piva convince a Macerata

Leggi anche: Milano lotta nel catino di Istanbul: Egonu e Piva pimpanti, ma il tie-break con l’Eczacibasi è letale in Champions League

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Eczacibasi Istanbul-Milano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 3-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta in volata al tie-break, ma nulla è perduto; Borsa: l'Europa tiene il rialzo dopo Wall Street, Milano +0,72%; Eczacibasi–Milano, notte europea che pesa: la Numia a caccia del tris, le turche vogliono accendere la scintilla.

Milano si rialza dopo la Champions League: Egonu e Piva in spolvero, Perugia ko e sorpasso in classifica - 19) nell'incontro valida per la diciannovesima giornata della Serie A1 di volley ... oasport.it

Finale folle all'Allianz Cloud: Alibegovic segna la tripla del sorpasso a 2 secondi dalla fine, ma Armoni Brooks risponde, mandando a bersaglio sulla sirena il tiro del definitivo 85-84. 14 con 5-8 dal campo per il numero 12 dell'Olimpia Milano, che rialza la testa - facebook.com facebook

Borsa: l'Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,3%. In rialzo petrolio e gas. L'euro si indebolisce sul dollaro #ANSA x.com