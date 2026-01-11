Milano Hockey Finals | Asiago e Renon staccano il pass per le Finali Scudetto
Milano Hockey Finals: Asiago e Renon si qualificano per le Finali Scudetto della IHF Serie A. La giornata odierna, nella nuova Arena di Milano a Santa Giulia, ha confermato la loro presenza, preparando il terreno per le finali che si terranno tra un mese. L’evento si inserisce nel contesto delle Olimpiadi 2026, con Milano pronta ad accogliere le competizioni di hockey su ghiaccio.
La Finale Scudetto valida per la IHF Serie A vedrà confrontarsi Asiago e Renon. Questo è il responso emerso nella giornata odierna nella nuova Arena di Milano situata a Santa Giulia, pronto per ospitare tra un mese le prove di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi 2026. In occasione delle semifinali le due squadre hanno b attuto rispettivamente Cortina e Vipiten o, dandosi appuntamento per l’atto finale previsto per domani. In un derby tutto veneto Asiago ha avuto la meglio sulla SGC per 2-1, risultato maturato esclusivamente nel secondo periodo, cominciato con le due reti a distanza ravvicinata della premiata dittaValentini (11:04)-Johnson (17:19) e terminato con la rete (poi rivelatasi inutile) di De Zanna (17:32). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Hockey ghiaccio, Asiago e Renon sorridono nel turno di Alps League
Leggi anche: Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vincono Asiago e Merano. Renon non sbaglia
Al via le Milano Hockey finals: oggi con il Cortina comincia l’assalto al Tricolore dell’Asiago; Milano Hockey Finals: 7 partite per l'assegnazione del campionato di Serie A e della Coppa Italia 2026; Milano Hockey finals, la guida tv: dove seguire Final four Scudetto e Coppa Italia; Milano Cortina 2026, oggi l'inaugurazione dell'Arena a Milano Santagiulia. Sarà la sede del torneo di hockey femminile. «Arriveremo....
Milano Hockey Finals: Asiago e Renon staccano il pass per le Finali Scudetto - La Finale Scudetto valida per la IHF Serie A vedrà confrontarsi Asiago e Renon. oasport.it
Milano Hockey Finals: è l’Asiago la prima finalista per lo Scudetto - Va all’Asiago il combattuto derby veneto delle Milano Hockey Finals: gli stellati battono 2- hockeytime.net
Milano Hockey Finals: i Rittner Buam ribaltano il Vipiteno e si impongono 3-2. Domenica alle 20.00 giocheranno in finale con l’Asiago per lo Scudetto - La finale per il 92° Scudetto dell’hockey italiano sarà Asiago–Rittner Buam, prima contro seconda della IHL Serie A che si ritroveranno ... hockeytime.net
Sono scattati ieri i test sulla pista di hockey dell’Arena di Santa Giulia, una tappa cruciale nella corsa verso i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026: queste le prime immagini all’interno della venue. Le prove, in programma fino a domani in occasione delle Ho - facebook.com facebook
Ieri Arena Milano si è accesa con le Milano Hockey Finals. Luca Martinazzoli, A.D. Arena Milano LIVE Link in Bio x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.