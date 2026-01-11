Milano Hockey Finals: Asiago e Renon si qualificano per le Finali Scudetto della IHF Serie A. La giornata odierna, nella nuova Arena di Milano a Santa Giulia, ha confermato la loro presenza, preparando il terreno per le finali che si terranno tra un mese. L’evento si inserisce nel contesto delle Olimpiadi 2026, con Milano pronta ad accogliere le competizioni di hockey su ghiaccio.

La Finale Scudetto valida per la IHF Serie A vedrà confrontarsi Asiago e Renon. Questo è il responso emerso nella giornata odierna nella nuova Arena di Milano situata a Santa Giulia, pronto per ospitare tra un mese le prove di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi 2026. In occasione delle semifinali le due squadre hanno b attuto rispettivamente Cortina e Vipiten o, dandosi appuntamento per l’atto finale previsto per domani. In un derby tutto veneto Asiago ha avuto la meglio sulla SGC per 2-1, risultato maturato esclusivamente nel secondo periodo, cominciato con le due reti a distanza ravvicinata della premiata dittaValentini (11:04)-Johnson (17:19) e terminato con la rete (poi rivelatasi inutile) di De Zanna (17:32). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano Hockey Finals: Asiago e Renon staccano il pass per le Finali Scudetto

