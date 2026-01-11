Milano-Cortina | vigilante muore di freddo in un cantiere Aperta inchiesta

Un vigilante è deceduto a causa delle basse temperature in un cantiere tra Milano e Cortina. L’uomo, rimasto solo in un gabbiotto con una stufetta, si trovava in condizioni di gelo superiore ai dieci gradi sotto zero. È stata aperta un’inchiesta per accertare le cause e le eventuali responsabilità di questa tragedia.

