Milano-Cortina 2026 conquista la posta | nuovi imballaggi green con gli atleti invernali

Da cesenatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane rende le proprie spedizioni più sostenibili, adottando nuovi imballaggi ecologici dedicati agli eventi invernali Milano-Cortina 2026. In 27 uffici postali della provincia di Forlì-Cesena sono ora disponibili buste e scatole in cartone riciclato al 100%, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale delle spedizioni legate agli atleti e alle competizioni. Un passo importante verso pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente.

Le spedizioni di Poste Italiane diventano più ecosostenibili e rispettose dell’ambiente. In 27 uffici postali della provincia di Forlì-Cesena è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%.I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Milano-Cortina 2026: la Fis esclude gli atleti russi

Leggi anche: Da Tarquinia ai Giochi invernali: la tomba etrusca delle Olimpiadi conquista Milano-Cortina

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milano-Cortina 2026 conquista la posta: nuovi imballaggi green con gli atleti invernali; Ha 100 anni la barista (ancora in attività) che conquista le Olimpiadi: Anna Possi è il volto di Milano Cortina 2026; Laura Pausini alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Anna Possi, la barista 101enne di Nebbiuno testimonial di Milano-Cortina 2026.

milano cortina 2026 conquistaMILANO-CORTINA. TRE CICLISTI TEDOFORI IN LOMBARDIA: MARINO VIGNA, MIRKO GUALDI E GIUSEPPE MANENTI - Cortina” si stanno avvicinando rapidamente e la fiaccola olimpica risale la nostra penisola con tedofori di varia estrazione sportiva che svolgono ... tuttobiciweb.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.