Milano-Cortina 2026 conquista la posta | nuovi imballaggi green con gli atleti invernali

Poste Italiane rende le proprie spedizioni più sostenibili, adottando nuovi imballaggi ecologici dedicati agli eventi invernali Milano-Cortina 2026. In 27 uffici postali della provincia di Forlì-Cesena sono ora disponibili buste e scatole in cartone riciclato al 100%, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale delle spedizioni legate agli atleti e alle competizioni. Un passo importante verso pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente.

Pietro, 55 anni, morto di notte mentre vigilava un cantiere di Milano Cortina La famiglia: "Si lamentava di turni lunghi e troppo freddo". Si apre un'indagine #milanocortina #olimpiadi2026 #cantiere #vigilante #belluno #lavocedirovigo #veneto - facebook.com facebook

Milano Cortina 2026: Fibercop è partner dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici invernali x.com

