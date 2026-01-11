Milan verso il 3-5-2 a Firenze | ecco le scelte

Il match tra Fiorentina e Milan si avvicina, con l’attenzione rivolta alle scelte tattiche di Allegri. Il tecnico rossonero si prepara a schierare una formazione con un assetto a tre difensori e alcuni cambi mirati, nel tentativo di ottimizzare la squadra in vista della sfida. Ecco le principali indicazioni sulle possibili variazioni di formazione e le strategie che potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro.

Avvicinamento a Fiorentina–Milan con indicazioni sempre più nette dall'ultimo giro di campo. Massimiliano Allegri prepara cambi mirati e un assetto a tre dietro. La Milan va verso il 3-5-2: Maignan tra i pali; De Winter al posto dello squalificato Tomori, con Gabbia e Pavlovi? a completare la linea. In mezzo spazio a Loftus-Cheek e Jashari per Fofana e Modri?; Rabiot resta in dubbio (pronto Ricci ). Sulle corsie Saelemaekers a destra ed Estupiñán a sinistra. Davanti, scelta fatta: Füllkrug–Pulisic, con Leão e Nkunku inizialmente in panchina. C'è anche un dato che pesa: il Milan è l'unica squadra imbattuta in trasferta in questa Serie A (5 vittorie, 3 pari), con 5 gol subiti lontano da casa — miglior difesa esterna del campionato.

