Milan parla Tare | Maignan? Il rapporto è straordinario a lui piace il progetto Milan e vuole rimanere
Tare, dirigente del Milan, ha commentato la situazione di Maignan in un’intervista a DAZN prima della partita contro la Fiorentina. Ha sottolineato il rapporto positivo con il portiere francese, confermando la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Maignan apprezza il progetto rossonero e desidera rimanere, rafforzando così l’intenzione del club di mantenere un elemento fondamentale della rosa.
Tare, dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di DAZN a ridosso del fischio d’inizio di Fiorentina Milan. Le dichiarazioni Igli Tare, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Milan, sfida valida per la 20ª giornata della Serie A 202526, ha parlato ai microfoni di DAZN. L’ex dirigente biancoceleste ha offerto il suo punto di vista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
