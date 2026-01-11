Tare, dirigente del Milan, ha commentato la situazione di Maignan in un’intervista a DAZN prima della partita contro la Fiorentina. Ha sottolineato il rapporto positivo con il portiere francese, confermando la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Maignan apprezza il progetto rossonero e desidera rimanere, rafforzando così l’intenzione del club di mantenere un elemento fondamentale della rosa.

Tare, dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di DAZN a ridosso del fischio d’inizio di Fiorentina Milan. Le dichiarazioni Igli Tare, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Milan, sfida valida per la 20ª giornata della Serie A 202526, ha parlato ai microfoni di DAZN. L’ex dirigente biancoceleste ha offerto il suo punto di vista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, parla Tare: «Maignan? Il rapporto è straordinario, a lui piace il progetto Milan e vuole rimanere»

Leggi anche: Tare: “Maignan vuole 8 milioni? Mai parlato di queste cifre. A lui piace il Milan. Gimenez e l’attacco …”

Leggi anche: Milan Sassuolo, Tare nel pre gara: «Siamo partiti con un gruppo fantastico. Maignan? Un ragazzo straordinario, un leader, gli piace stare al Milan»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milan-Maignan, importanti novità sul rinnovo; “Come Leao”: il Milan si gioca l’ultima carta per Maignan, ora il rinnovo è possibile; Tare: A Maignan piace stare al Milan, al Milan piace avere Maignan. Attacco? Se sarà possibile migliorare, lo faremo; Milan-Maignan, il rinnovo è vicino: contratto fino al 2031. Per giugno piace Norton-Cuffy.

Fiorentina-Milan, avete sentito Tare?Annuncio importante su Maignan - Tare ha parlato ai microfoni di 'Dazn' poco prima di Fiorentina- spaziomilan.it