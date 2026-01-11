Milan Nkunku post Fiorentina | Allegri grande persona Deluso perché volevamo i tre punti
Dopo la partita tra Fiorentina e Milan, giocata allo stadio Artemio Franchi, Christopher Nkunku ha commentato l’incontro a 'DAZN'. Il centrocampista rossonero ha espresso apprezzamento per Allegri, definendolo una grande persona, e ha commentato la delusione per il risultato, sottolineando che la squadra avrebbe voluto conquistare i tre punti. Le parole di Nkunku riflettono l’analisi di una partita combattuta e l’importanza di proseguire nel lavoro.
Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
