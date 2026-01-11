Milan Nkunku post Fiorentina | Allegri grande persona Deluso perché volevamo i tre punti

Dopo la partita tra Fiorentina e Milan, giocata allo stadio Artemio Franchi, Christopher Nkunku ha commentato l’incontro a 'DAZN'. Il centrocampista rossonero ha espresso apprezzamento per Allegri, definendolo una grande persona, e ha commentato la delusione per il risultato, sottolineando che la squadra avrebbe voluto conquistare i tre punti. Le parole di Nkunku riflettono l’analisi di una partita combattuta e l’importanza di proseguire nel lavoro.

Fiorentina – Milan 1-1 cronaca e highlights: punto prezioso per la Viola; altro pareggio fatale per il Diavolo! – VIDEO - Milan cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

Fiorentina Milan 1-1, gol e highlights: Nkunku al 90’ risponde a Comuzzo - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it

Fiorentina-Milan 1-1, Nkunku salva i rossoneri in extremis, secondo pareggio consecutivo per Allegri. Le pagelle - facebook.com facebook

#Fiorentina - #Milan 1-1, a #Comusso risponde #Nkunku x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.