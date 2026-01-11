Sul fronte del calciomercato, il Milan valuta l'acquisto di Federico Gatti come possibile rinforzo per la difesa. La proposta rappresenterebbe un'opportunità concreta per rafforzare il reparto difensivo dei rossoneri, con l'intento di migliorare la solidità della squadra. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma l'interesse rimane elevato, aprendo uno scenario interessante per le prossime settimane.

Calciomercato Milan, Federico Gatti potrebbe essere il primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare la difesa. Occhio alla carta. L'ipotesi scambio di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan e Juventus, clamorosa ipotesi di calciomercato: ecco la possibile carta per Gatti

Leggi anche: Estupinan lascia subito il Milan? C’è una clamorosa ipotesi di calciomercato. Ecco quale

Leggi anche: Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione: possibile scambio con l’Inter a gennaio. Cosa sappiamo su questa operazione di calciomercato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Theo Hernandez torna in Italia? C’è l’ipotesi Juventus; Calciomercato Inter-Vlahovic, contropiede Marotta al Milan - L'indiscrezione clamorosa - Tentazione araba per un nerazzurro; Milan e Juventus, clamorosa ipotesi di calciomercato: ecco la possibile carta per Gatti; Vlahovic, clamorosa ipotesi per il prossimo anno: resta in Serie A a parametro zero?.

Calciomercato Inter-Vlahovic, contropiede Marotta al Milan - L'indiscrezione clamorosa - Tentazione araba per un nerazzurro - Dusan Vlahovic ha un'altra pretendente: l'Inter si iscrive nella corsa all'attaccante serbo che ha il contratto in scadenza con la Juventus al 30 giugno 2026 e - affaritaliani.it