Mignani non ne fa un dramma | Avremmo meritato di segnare

Il Cesena subisce la sesta sconfitta stagionale nell'incontro contro l'Empoli, conclusosi con un 1-0 grazie a Ilie nel secondo tempo. Mignani, allenatore dei romagnoli, ha commentato con serenità la prestazione, sottolineando che la squadra avrebbe meritato di segnare. La partita si è rivelata equilibrata, con poche occasioni da entrambe le parti, e il risultato ha premiato la determinazione degli avversari.

Il Cesena incappa nella sesta sconfitta del suo campionato contro un Empoli battagliero. Una partita bloccata, decisa soltanto da un gol di Ilie segnato nei primi minuti del secondo tempo. L'episodio in questione ha poi costretto il Cesena a un costante assedio nell'area avversaria, dal quale però non è arrivato il pareggio. Mignani si dimostra comunque ottimista nel post-gara. Loro hanno segnato, il Cesena no. Si può riassumere così la partita? "No – risponde –. Abbiamo creato occasioni importanti e potevamo segnare almeno un gol. La partita è stata equilibrata. Nel primo tempo soprattutto le due squadre si sono equivalse, mentre il secondo è iniziato con una palla persa in uscita dalla quale abbiamo subito gol su ripartenza.

