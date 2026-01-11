Miagolii insistenti da uno stabile abbandonato la polizia locale salva un gatto intrappolato

Da ferraratoday.it 11 gen 2026

Una serie di miagolii persistenti provenienti da uno stabile abbandonato ha attirato l’attenzione delle autorità locali. Dopo un intervento, la polizia è riuscita a soccorrere un gatto intrappolato all’interno dell’edificio. L’episodio evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza e di prestare attenzione ai segnali di sofferenza degli animali.

Un miagolio insistente, ripetuto giorno e notte, che non ha lasciato spazio a dubbi: da qualche parte, qualcuno aveva bisogno di aiuto. È così che, nella mattinata di sabato 10, gli agenti della polizia locale Terre e Fiumi sono intervenuti a Ruina (frazione di Riva del Po) per salvare un gatto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

