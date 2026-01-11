Mi vergognavo di lei dopo Belen | le parole choc di Corona su Silvia Provvedi nella serie Netflix

Tornano a far discutere le dichiarazioni di Fabrizio Corona, che nella serie tv Io sono notizia, uscita in questi giorni su Netflix, ha parlato senza filtri della sua relazione con Silvia Provvedi. Le parole utilizzate per descrivere la storia con la cantante del duo Le Donatella, durata dal 2015 al 2018, hanno immediatamente sollevato un’ondata di critiche sui social network, con molti utenti che hanno definito tremende le sue affermazioni. Corona ha raccontato i retroscena della relazione con un cinismo che ha lasciato sgomenti molti telespettatori. “Lei era una ragazza anche carina, ma era giovane e io invece ero Corona”, ha esordito l’autore del controverso format Falsissimo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

