Metronotte investito a Salassa dopo un incidente elitrasportato al Cto in codice rosso
Nella notte di sabato 10 gennaio, intorno alle 00:30, il personale del 118 di Azienda Zero è intervenuto a Salassa, sulla statale 460, per un incidente che ha coinvolto un metronotte. La persona investita è stata elitrasportata in codice rosso al Cto. L’intervento ha richiesto l’intervento tempestivo delle autorità per le valutazioni e le cure necessarie.
Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nella notte di sabato 10 gennaio, intorno a mezzanotte e mezza a Salassa, sulla statale 460 per una persona investita. Sembra che l'uomo, un metronotte di circa 35 anni, si fosse fermato per soccorrere una volpe ferita e sia stato investito da un’auto e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
