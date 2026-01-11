Metronotte investito a Salassa dopo un incidente elitrasportato al Cto in codice rosso

Nella notte di sabato 10 gennaio, intorno alle 00:30, il personale del 118 di Azienda Zero è intervenuto a Salassa, sulla statale 460, per un incidente che ha coinvolto un metronotte. La persona investita è stata elitrasportata in codice rosso al Cto. L’intervento ha richiesto l’intervento tempestivo delle autorità per le valutazioni e le cure necessarie.

