Ecco le previsioni meteo per lunedì 12 e martedì 13 gennaio, riportate dal sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all’11 gennaio. Le informazioni forniscono un quadro chiaro sulle condizioni climatiche previste, utili per pianificare le attività quotidiane e adottare eventuali precauzioni. Di seguito, i dettagli delle previsioni per i prossimi giorni.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 12 e martedì 13 gennaio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate all'11 gennaio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “pressione in aumento sul Mediterraneo occidentale e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile

Leggi anche: Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile; Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile; Fino a quando farà questo freddo? Le previsioni intanto a Livigno si sono toccati -24°; Fino a quando farà questo freddo? E la neve? Le previsioni intanto a Livigno si sono toccati -24°.

Meteo weekend: freddo intenso, neve e vento di tempesta. Le previsioni da sabato 10 gennaio - Nuova ondata di maltempo sull'Italia: piogge in molte regioni e neve a bassa quota. meteo.it