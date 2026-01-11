Meteo allerta gialla in cinque regioni

Nella giornata odierna, il Centro-Sud affronta un’intensa ondata di maltempo che interessa cinque regioni. Sono previste piogge, nevicate e venti di burrasca, accompagnate da un ulteriore calo delle temperature. L’allerta gialla indica condizioni meteorologiche avverse che richiedono attenzione e precauzioni. Rimani aggiornato sulle condizioni del tempo e segui le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza.

14.56 L'ondata di maltempo che ha investito il Centro-Sud si farà sentire anche nella giornata di oggi con piogge, nevicate e venti di burrasca oltre un ulteriore sensibile calo delle temperature. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 5 regioni per rischio idrogeologico e temporali: Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Previste anche nevicate al di sopra di 400-600m su regioni adriatiche centrali e Gargano, in abbassamento fin verso i 200-400m su Marche e Abruzzo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

