Mercosur cifre pazzesche dopo l' accordo | ecco cosa cambia

L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur rappresenta il più grande trattato commerciale mai negoziato dall’UE, segnando un passo importante nelle relazioni tra Europa e America Latina. Questo accordo, di rilevanza storica per Italia e per il continente latinoamericano, apre nuove opportunità di scambio e collaborazione economica, influenzando significativamente il panorama commerciale e strategico delle parti coinvolte. Di seguito, analizziamo le principali novità e implicazioni di questa intesa.

«Si tratta del più grande accordo mai negoziato dall'Unione, un'intesa che si può definire storico per l'Ue, per l'Italia e per una parte molto importante del continente latino americano, cui siamo profondamente legati. E non solo per gli aspetti di natura commerciale, ma anche per quelli politici». A parlare ieri è stato il vicepremier nonché ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando l'accordo col Mercosur. «L'intesa» ha proseguito il numero uno della Farnesina, «è anche frutto del lavoro fatto in stretta sinergia col premier e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. In più, ha precisato Tajani, grazie all'azione negoziale dell'esecutivo, «sono state inserite robuste clausole di salvaguardia e contingenti di importazione per prodotti sensibili e viene prevista la tutela di numerose Indicazioni Geografiche (Ig) europee, fra le quali ben 57 italiane».

