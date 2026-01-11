Mercedes Mone annuncia una pausa dalla AEW | Sono stanca di questa mancanza di rispetto

Mercedes Mone ha annunciato una pausa dalla AEW, esprimendo il suo disappunto per la mancanza di rispetto ricevuta. La decisione è stata comunicata durante l’ultimo episodio di Collision, dopo aver perso il TBS Championship, titolo che aveva detenuto per quasi 600 giorni. La campionessa ha sottolineato la necessità di prendersi del tempo per riflettere e valutare i prossimi passi nella sua carriera.

The CEO ha comunicato la decisione durante l’ultimo episodio di Collision, dopo aver perso il TBS Championship detenuto per quasi 600 giorni Le parole di Mercedes Mone a Collision. Durante l’episodio di Collision di questa settimana è andato in onda un video che mostrava Mercedes Mone nel suo spogliatoio, visibilmente provata dopo gli eventi della celebrazione per la vittoria del TBS Championship da parte di Willow Nightingale. In quell’occasione, Mone si era ritrovata con una torta in faccia ed era stata stesa dopo aver affrontato la nuova campionessa. Nel filmato, la CEO ha avuto un crollo emotivo, sfogandosi contro quello che percepisce come un trattamento irrispettoso da parte del roster. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Mercedes Mone annuncia una pausa dalla AEW: “Sono stanca di questa mancanza di rispetto” Leggi anche: AEW: Mercedes Mone batte il record di Ultimo Dragon, è ufficialmente “11 Belts Mone” Leggi anche: AEW: Svelata una clausola di Mercedes Moné riguardo le date nelle indies Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mercedes Monè é troppo potente per il wrestling di oggi x.com FERRARI 2026: TESTATA IN ACCIAIO CONTRO MERCEDES E RED BULL La zona grigia del regolamento 2026 spacca i costruttori. Ferrari abbandona l’alluminio per l’acciaio (in collaborazione con AvL), Red Bull sviluppa due motori paralleli, FIA studia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.