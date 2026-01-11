Mercato Lazio intesa totale con Toth | ora serve il via libera del Ferencvaros per chiudere

La Lazio ha raggiunto un accordo con Alex Toth dopo giorni di negoziati. Ora la trattativa prosegue con il Ferencvaros, che deve dare il suo via libera per completare il trasferimento. La società biancoceleste attende l’ultimo nulla osta per ufficializzare l’ingaggio del giocatore, in un’ottica di rafforzamento della rosa in vista della nuova stagione.

Mercato Lazio, trovato l'accordo con Alex Toth dopo giorni di trattative: ultimi passaggi con il Ferencvaros. Le ultime La Lazio è sempre più vicina a chiudere un colpo importante in prospettiva futura. Come riportato da Nicolò Schira, il centrocampista del Ferencvaros Alex Toth sarebbe pronto a vestire la maglia biancoceleste. Dopo giorni di trattative, il

