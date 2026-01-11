Mercatino di Natale Nunzi | Bilancio positivo Poi la proposta per il 2026 | Una tensostruttura al Sacrario

Il Mercatino di Natale di Nunzi si è concluso con un bilancio positivo, grazie alla soddisfazione di visitatori e operatori. La buona riuscita dell’evento ha già portato le richieste per gli spazi del prossimo anno. Per il 2026, si propone l’installazione di una tensostruttura al Sacrario, per garantire un’esperienza ancora più organizzata e accogliente. Un passo avanti volto a consolidare questa tradizione nel tempo.

Prosegue l’atmosfera del Natale nel cuore della città: il tradizionale mercatino natalizio accompagna cittadini e visitatori fino al 6 gennaio lungo via Silvio Trentin, Piazza Mazzini e Piazza Aurora. Le caratteristiche casette in legno propongono prodotti artigia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.