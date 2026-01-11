Mercatino di Natale Nunzi | Bilancio positivo Poi la proposta per il 2026 | Una tensostruttura al Sacrario
Il Mercatino di Natale di Nunzi si è concluso con un bilancio positivo, grazie alla soddisfazione di visitatori e operatori. La buona riuscita dell’evento ha già portato le richieste per gli spazi del prossimo anno. Per il 2026, si propone l’installazione di una tensostruttura al Sacrario, per garantire un’esperienza ancora più organizzata e accogliente. Un passo avanti volto a consolidare questa tradizione nel tempo.
“Sicuramente c’è stato un ritorno positivo. Sono stati tutti contenti e gli operatori hanno già richiesto gli spazi per il prossimo anno”. Il consigliere di maggioranza con delega alle attività produttive, Marco Nunzi, traccia il bilancio sul mercatino di Natale di via Marconi. Nonostante un calo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
