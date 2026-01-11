Mercatino di Natale di Trento numeri record | 25 milioni di euro e 750 mila visitatori

Il Mercatino di Natale di Trento si è concluso con risultati significativi, registrando circa 750 mila visitatori e una ricaduta economica di 25 milioni di euro. La trentunesima edizione ha confermato il ruolo centrale dell’evento nel calendario natalizio della città, attirando un pubblico numeroso e contribuendo alla promozione del territorio. Questi dati riflettono l’importanza e la crescita di una tradizione che unisce cultura, economia e atmosfera festiva.

Il Mercatino di Natale di Trento chiude la sua trentunesima edizione con un bilancio più che positivo: circa 750 mila presenze complessive e una ricaduta economica stimata in 25 milioni di euro. Un risultato che conferma il ruolo strategico dell'evento per l'economia cittadina e, allo stesso.

APT TRENTO * MERCATINO DI NATALE: «EDIZIONE 2025, SI CHIUDE CON 750 MILA PRESENZE ED UNA RICADUTA ECONOMICA DI 25 MILIONI» - L’edizione 2025 evidenzia un’evoluzione nella scelta di Trento come destinazione, con soggiorni più lunghi e flussi meglio distribuiti. agenziagiornalisticaopinione.it

Prosegue l’atmosfera del Natale nel cuore della città: il tradizionale mercatino natalizio accompagna cittadini e visitatori fino al 6 gennaio lungo via Silvio Trentin, Piazza Mazzini e Piazza Aurora. Le caratteristiche casette in legno propongono prodotti artigia - facebook.com facebook

