meloni trump e la lezione di berlusconi

Nel panorama internazionale, le recenti mosse di leader come Meloni, Trump e l’eredità di Berlusconi evidenziano un ritorno alle strategie di potere tradizionali. Dopo il breve intervento di Trump in Venezuela, il 2026 si prospetta come un anno di rafforzamento degli imperi politici, segnando un possibile nuovo equilibrio globale. Questi eventi offrono uno spunto per analizzare come le leadership italiane e statunitensi si inseriscano in un contesto di rinnovato protagonismo internazionale.

Ormai è ufficiale: dopo la guerra -lampo di Trump in Venezuela, il 2026 si annuncia come l’anno degli imperi. Imperi che regolano i conti esterni, con gli imperi concorrenti, e quelli interni, con le proprie periferie, sulla base dei rapporti di forza. I quali – come diceva il mio maestro anarchico Giuseppe Prezzolini – sono purtroppo la base del diritto, al di là della retorica per anime belle. È una verità sgradevole, ma è una verità. E la storia, quando accelera, non chiede il permesso ai moralisti. Noi, come Italia, che cosa dovremmo fare? La risposta non è elegante, ma è semplice. Non esistendo (per fortuna, visti i disastri in cui ci ha portato l’ultimo) un impero italo-abissino, ci tocca stare con l’impero americano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

