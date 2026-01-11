Meghan Markle il ciclo di sventura | i suoi progetti sono un flop

Meghan Markle, una volta considerata un'icona di successo e innovazione, sta affrontando difficoltà nei suoi progetti pubblici e imprenditoriali. Nonostante le aspettative elevate, molte delle sue iniziative sembrano non aver raggiunto gli obiettivi sperati. Questa serie di insuccessi ha portato a una riflessione più ampia sul percorso professionale e personale della Duchessa di Sussex.

Quello che doveva essere il “sogno americano” di Meghan Markle si sta trasformando, mese dopo mese, in un labirinto senza via d’uscita. Il 2025 avrebbe dovuto rappresentare l’anno del rilancio definitivo, ma i primi giorni del 2026 sembrano confermare un trend che gli esperti Reali hanno già ribattezzato come un “ciclo di sventura”. Nonostante l’iperattivismo della Duchessa, divisa tra marchi di lifestyle, podcast e show televisivi, il riscontro del pubblico e della critica è stato tutt’altro che entusiasta. Una spirale di progetti nati sotto i migliori auspici ma rimasti, di fatto, sospesi in un limbo che rischia di logorare l’immagine pubblica dei Sussex stessi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Meghan Markle, il “ciclo di sventura”: i suoi progetti sono un flop Leggi anche: Meghan Markle, il Principe Harry infastidito dai suoi post sui social Leggi anche: Meghan Markle ha messo in fuga un altro dei suoi dipendenti: la direttrice delle comunicazioni si è dimessa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meghan Markle, il “ciclo di sventura”: i suoi progetti sono un flop. Meghan Markle, il “ciclo di sventura”: i suoi progetti sono un flop - Meghan Markle si troverebbe ormai in una spirale di “sventura” secondo gli esperti: perché la Duchessa fatica a rilanciarsi davvero ... dilei.it

Il grande successo di Meghan Markle: un milione di prodotti venduti. Ma c’è chi la critica ancora - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.