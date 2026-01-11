Medici e infermieri stranieri in Italia | cittadinanza diritti e doveri

Il contributo di medici e infermieri stranieri è fondamentale nel sistema sanitario italiano. Il professor Foad Aodi, medico fisiatra e presidente dell’Amsi, approfondisce in questo intervento i percorsi di cittadinanza, i diritti e i doveri di questi professionisti. Con oltre vent’anni di esperienza, Aodi offre una panoramica chiara e articolata sulle sfide e le opportunità legate all’integrazione nel settore sanitario.

Il professor Foad Aodi, medico fisiatra e giornalista di origine palestinese presidente dell’Amsi, Associazione medici di origine straniera in Italia, spiega i 20 anni di lavoro sui problemi della sanità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Medici e infermieri stranieri in Italia: cittadinanza, diritti e doveri Leggi anche: Sempre più medici e infermieri stranieri in Italia, ecco quanti sono. Perché la proroga delle norme Covid è un rischio Leggi anche: Formigine, cittadinanza onoraria per 22 bambini nati in Italia da genitori stranieri Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sempre più medici e infermieri stranieri in Italia, ecco quanti sono. Perché la proroga delle norme Covid è un rischio; La Sanità incassa più fondi per il 2026, ma resta la grande incognita della crisi delle professioni sanitarie; “Allarme senza precedenti”; Incidente Crans-Montana: l’intervento italiano. Sempre più medici e infermieri stranieri in Italia, ecco quanti sono. Perché la proroga delle norme Covid è un rischio - Filippo Anelli (presidente Fnomceo): “Le verifiche toccano alle Regioni che non le fanno. quotidiano.net

Medici ospedalieri, stress a livelli di guardia. Di Silverio (Anaao): il 65% in burnout - Il segretario nazionale del sindacato sui pronto soccorso: “Dobbiamo riorganizzarli completamente. quotidiano.net

Medici stranieri. La denuncia dell’Amsi: “In 70 segnalano di essere sottopagati 7 euro l’ora” - 000 i professionisti della sanità di origine straniera in Italia richiesti dal pubblico e privato. quotidianosanita.it

La Puglia di De Caro: nuovo piano sulle liste d’attesa. Cosa cambia per cittadini, medici, infermieri e professioni sanitarie: La Regione Puglia aggiorna il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA 2026): aperture straordinarie, vincoli sull’attività - facebook.com facebook

L’Italia conta più medici della media OCSE, ma quasi la metà ha più di 55 anni, una delle percentuali più alte tra i Paesi membri. Intanto aumenta la carenza di infermieri e sempre meno giovani scelgono questa professione. Un’analisi OCPI: x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.