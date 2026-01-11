McTominay salva il Napoli e il campionato italiano da infinite polemiche | è un calciatore gigantesco grazie Ten Hag

La partita scudetto si conclude con un pareggio 2-2, evitando polemiche e tensioni eccessive. Scott McTominay si è dimostrato un elemento fondamentale per il Napoli, contribuendo a mantenere l’equilibrio in una fase cruciale del campionato. Il suo ruolo, affidato dall’allenatore Ten Hag, si è rivelato determinante per la stabilità della squadra e per il prosieguo della stagione.

Finisce 2-2 la partita scudetto. I sogni delI'Inter si infrangono sul palo colpito al 93esimo dall'armeno Mkhitaryan. Il Napoli gioca una partita notevole con una formazione ampiamente rimaneggiata (con il modesto Beukema in difesa ed Elmas in avanti). Conferma che non si è campioni d'Italia per caso. Gioca a lungo meglio dell'Inter. Soprattutto, dimostra di avere carattere. Rimonta due volte. La seconda dopo un calcio di rigore che sembra il colpo del ko anche perché Conte si fa espellere dopo aver gridato "vergognatevi" agli arbitri.

