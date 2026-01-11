McTominay ferma l' Inter | pari del Napoli a San Siro

11 gen 2026

Nel match del 20° turno di Serie A, Inter e Napoli si sono affrontate a San Siro, terminando con un pareggio 2-2. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con momenti di pressione e reazioni rapide. Scott McTominay ha contribuito a mantenere in equilibrio la gara, che si è conclusa con un risultato che riflette l'intensità dell'incontro.

Inter e Napoli alla fine fanno 2-2: finisce con un pareggio ricco di emozioni la sfida scudetto, valida per il 20° turno d i Serie A. Primo tempo ad altissima intensità con grande equilibrio. Al 9' passano i nerazzurri con un sinistro chirurgico di Federico Dimarco. Al 26' il pareggio degli azzurri grazie all'inserimento di Scott McTominay. Tanti i capovolgimenti fronte tra le due squadre, in una prima frazione a mille all'ora, in cui l'arbitro Doveri lascia giocare, fischiando appena quattro falli. Nella ripresa parte meglio il Napoli, vicinissimo al vantaggio con un tiro di Hojlund. Al 73' l'Inter passa di nuovo in vantaggio con un rigore di Hakan Calhanoglu, concesso per un fallo di Rrhamani su fallo di Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’AZZURRO PENSIERO. Cuore Napoli al Maradona, ma la rimonta si ferma al pari; Napoli - Hellas Verona 2-2 (Frese 16', Gift Orban 27', McTominay, Di Lorenzo 82'): pari al Maradona; CLASSIFICA - Solo un punto per il Napoli: gli azzurri riprendono il Milan con un gara in più.

