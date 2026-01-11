Mazzacchera | Polizia mortuaria regolamento da migliorare

La recente situazione a Cagli riguardante il rinnovo delle concessioni cimiteriali ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini, soprattutto in relazione alle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale. Mazzacchera ha sottolineato la necessità di migliorare il regolamento della polizia mortuaria, evidenziando l'importanza di un intervento per garantire maggiore equità e chiarezza nelle procedure. Una revisione delle norme potrebbe contribuire a risolvere le criticità emerse e a rassicurare la comunità.

Da giorni molti cittadini a Cagli sono in apprensione per la questione del rinnovo delle concessioni cimiteriali che si sta trasformando in un problema economico fortemente sentito date le tariffe determinate dalla Giunta Comunale. Spiega il capogruppo di opposizione Alberto Mazzacchera: "Ormai sempre più famiglie si trovano in difficoltà perché, pur avendo da lungo tempo in concessione perpetua sepolture familiari, non sono più in possesso della documentazione originaria di concessione. Si tratta molto spesso di documenti risalenti a prima del 1975 ma non mancano i casi che datano al periodo tra Otto e Novecento.

