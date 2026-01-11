Mazraoui Juve l’esterno dello United piace a Comolli | il calciatore rappresenta una opportunità per un motivo I dettagli

Mazraoui, esterno dello United, interessa alla Juventus grazie alla sua presenza come giocatore con passaporto europeo. Questa caratteristica rende il calciatore un’opportunità concreta per il club, facilitando eventuali operazioni di mercato e semplificando le procedure di inserimento in rosa. La sua versatilità e esperienza internazionale sono elementi che attirano l’attenzione, rappresentando un’opportunità strategica per rinforzare la squadra.

Mazraoui Juve, la presenza del passaporto europeo porta l'esterno ad essere un obiettivo concreto. Le ultime sulla trattativa. Il dinamismo del calciomercato bianconero non accenna a placarsi, con la dirigenza torinese impegnata a puntellare ogni reparto per garantire a Spalletti una rosa competitiva su tutti i fronti. Se la difesa centrale e il centrocampo restano priorità, l'attenzione si è spostata con decisione anche sulle fasce laterali. In questo contesto, il nome di Mazraoui è diventato rapidamente uno dei più caldi nelle discussioni dei corridoi della Continassa. L'esigenza di trovare un esterno capace di garantire sia spinta offensiva che solidità in fase di ripiegamento ha portato gli osservatori bianconeri a guardare con interesse verso la Premier League.

