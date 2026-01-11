Materazzi | All’andata l’Inter ha perso per un rigore mai visto nella storia del calcio

In vista del confronto tra Napoli e Inter, la Gazzetta ha intervistato nove esperti per analizzare la situazione delle due squadre e formulare un pronostico. Tra le opinioni raccolte, si evidenziano le dichiarazioni di Materazzi, che ha ricordato l’andata, sottolineando un episodio controverso. Questa analisi fornisce un quadro approfondito delle aspettative e delle possibili strategie per il match di questa sera.

In vista del big match di stasera, la Gazzetta ha raccolto i pareri di 9 esperti, che hanno avuto modo di analizzare il momento di Napoli e Inter ed esprimere un pronostico. Di seguito, ecco cosa ha detto Materazzi, storico ex calciatore dei nerazzurri. Inter-Napoli, il parere di Materazzi. Si legge sulla Gazzetta: "È favorita l'Inter, gioca in casa e qualitativamente è più forte, al netto degli scontri diretti. A Torino ha preso la Juve a pallonate, a Napoli ha perso per un rigore mai visto nella storia del calcio. Ha avuto anche sfortuna. Il cambio di passo Chivu è silenzioso. Chi vede le partite se ne accorge che qualcosa è cambiato.

